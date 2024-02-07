Тревога на Харьковщине: Мельник подтверждает, что враг запустил ракеты

В 18:39 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Об угрозе применения баллистического вооружения предупредило командование Воздушных сил ВСУ.

Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что военные РФ запустили ракеты и призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях.

Позже Мельник написал, что Волчанская громада находится под вражеским обстрелом.