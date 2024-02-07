Тревога на Харьковщине: Мельник подтверждает, что враг запустил ракеты
В 18:39 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Об угрозе применения баллистического вооружения предупредило командование Воздушных сил ВСУ.
Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что военные РФ запустили ракеты и призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях.
Позже Мельник написал, что Волчанская громада находится под вражеским обстрелом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, ракети, тревога, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 18:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об угрозе применения баллистического вооружения предупредило командование Воздушных сил ВСУ.".