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Тревога на Харьковщине: Мельник подтверждает, что враг запустил ракеты

Происшествия 18:47   07.02.2024
Елена Нагорная
Тревога на Харьковщине: Мельник подтверждает, что враг запустил ракеты

В 18:39 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Об угрозе применения баллистического вооружения предупредило командование Воздушных сил ВСУ.

Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что военные РФ запустили ракеты и призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях.

Позже Мельник написал, что Волчанская громада находится под вражеским обстрелом.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 18:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об угрозе применения баллистического вооружения предупредило командование Воздушных сил ВСУ.".