Тривога на Харківщині: Мельник підтверджує, що ворог запустив ракети
О 18:39 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Про загрозу застосування балістичного озброєння попередило командування Повітряних сил ЗСУ.
Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що військові РФ запустили ракети й закликав жителів Харкова та області бути в укриттях.
Пізніше Мельник написав, що Вовчанська громада перебуває під ворожим обстрілом.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 18:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загрозу застосування балістичного озброєння попередило командування Повітряних сил ЗСУ.".