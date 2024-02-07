Тривога на Харківщині: Мельник підтверджує, що ворог запустив ракети

О 18:39 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Про загрозу застосування балістичного озброєння попередило командування Повітряних сил ЗСУ.

Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що військові РФ запустили ракети й закликав жителів Харкова та області бути в укриттях.

Пізніше Мельник написав, що Вовчанська громада перебуває під ворожим обстрілом.