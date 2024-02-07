Зеленский о ракетной атаке на Харьков: два человека пострадали, одного спасли

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар, который нанесла по Украине РФ 7 февраля.

«Очередная массированная атака против нашего государства. Шесть регионов находились под ударом врага. Все наши службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия этого террора», — написал Зеленский в telegram.

В частности он сообщил и о последствиях ударов по Харькову.

«Два человека пострадали на Харьковщине, спасен один человек», — отметил Президент.

На данный момент известно о погибшем в Николаеве. Там разрушены десятки жилых домов. В Киеве двое погибших, пострадало более 10 человек. Под завалами могут находиться еще люди.

«В столице повреждены некоторые коммуникации, в том числе высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить», — сообщил Зеленский.

Также «прилет» есть во Львовской области — на месте работают спасатели.

Воздушные силы ВСУ проинформировали, что во время массированной ракетной атаки россияне использовали 64 средства поражения: ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные ракеты. В частности из Белгородской области по Харькову били пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.

ПВО сбила 29 крылатых ракет и 15 «шахедов». Все, что летело по Харькову, долетело.

Напомним, первые взрывы раздались в Харькове еще около 6 утра, после этого была еще серия, а затем — удар в 6:50, перед которым ВС ВСУ информировали о пусках россиянами ракет Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар — не по жилой застройке. Полиция привела данные о трех пострадавших. По данным Минэнерго, без света из-за ракетного удара — 1000 потребителей, обесточены 11 многоэтажек. Последствия «прилетов» показала Харьковская областная прокуратура.