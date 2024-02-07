Зеленський про ракетну атаку на Харків: дві людини постраждали, одну врятували

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масований ракетний удар, якого завдала по Україні РФ 7 лютого.

“Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору”, – написав Зеленський у телеграмі.

Зокрема, він повідомив і про наслідки ударів по Харкову.

“Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину”, – зазначив Президент.

На цей час відомо про загиблого в Миколаєві. Там зруйновані десятки житлових будинків. У Києві двоє загиблих, постраждало понад 10 людей. Під завалами можуть бути ще люди.

“У столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити”, – повідомив Зеленський.

Також “приліт” є у Львівській області – на місці працюють рятувальники.

Повітряні сили ЗСУ поінформували, що під час масованої ракетної атаки росіяни використали 64 засоби ураження: ударні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні ракети. Зокрема з Бєлгородської області по Харкову били п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300.

ППО збила 29 крилатих ракет та 15 “шахедів”. Все, що летіло по Харкову, долетіло.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові ще близько 6-ї ранку, після цього була ще серія, а потім – удар о 6:50, перед яким ПС ЗСУ інформували про пуски росіянами ракет Х-22. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар – не по житловій забудові. Поліція навела дані про трьох постраждалих. За даними Міненерго, без світла через ракетний удар – 1000 споживачів, знеструмлено 11 багатоповерхівок. Наслідки “прильотів” показала Харківська обласна прокуратура.