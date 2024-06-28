Назвали найкомфортніші для життя міста світу у 2024 році – CNN

Відень вважається одним із найкрасивіших міст світу для відвідування. І столиця Австрії знову очолила список найкомфортніших для життя міст у світі. Днями EIU, дочірня організація The Economist, склала рейтинг 173 міст по всьому світу за низкою значущих чинників, включаючи охорону здоров’я, культуру та довкілля, стабільність, безпеку, інфраструктуру та освіту, повідомляє CNN.

Відень очолив список третій рік поспіль, отримавши «відмінні» оцінки у чотирьох з п’яти категорій — місто отримало нижчу оцінку з культури та навколишнього середовища через очевидну відсутність значних спортивних заходів.

Ідеальні результати

Відень був названий найкомфортнішим для життя містом у світі за даними Глобального індексу комфортності життя EIU.

Відразу за австрійською столицею данський Копенгаген зберіг друге місце, а швейцарський Цюрих піднявся з шостого місця на третє у списку.

Австралійський Мельбурн опустився з третього на четверте місце, а канадське місто Калгарі поділило п’яте місце зі швейцарським містом Женева.

Канадський Ванкувер та австралійський Сідней розділили сьоме місце, а японська Осака та новозеландський Окленд замкнули десятку найкращих, розділивши дев’яте місце.

У той час як Західна Європа показала хороші результати (30 міст набрали середній бал 92 зі 100), в регіоні спостерігалося загальне зниження показників стабільності, що пояснюється «випадками руйнівних протестів, що почастішали», і злочинністю.

Гонолулу (Гавайї), який посів 23 місце, виявився найкращим містом США в списку, а Атланта (Джорджія) піднялася на чотири позиції та посіла 29 місце.

Лос-Анджелес виявився нижчим у списку, на 58-му місці, а Нью-Йорк опинився на 70-му місці.

«Гостра житлова криза»

Канадський Торонто цього року випав із топ-10 найпридатніших для життя міст, посівши 12-те місце.

Північна Америка здобула найвищий середній бал за освітою. Однак у Канаді оцінки з інфраструктури виявилися нижчими, ніж у попередньому році, через «гостру житлову кризу», що торкнулася кількох регіонів.

«Ситуація викликає особливу тривогу в Австралії та Канаді, де доступність нерухомості для оренди знаходиться на рекордно низькому рівні, а ціни на купівлю продовжують зростати, попри підвищення відсоткових ставок», — йдеться у звіті.

Швейцарське місто Цюрих показало бездоганні результати у категоріях освіти та охорони здоров’я.

Столиця Великобританії Лондон посіла 45-е місце у рейтингу найбільш придатних для життя міст світу.

В Азії Гонконг продемонстрував найбільше покращення показників з минулого року, піднявшись з 61-го місця на 50-е завдяки покращенню показників стабільності та охорони здоров’я.

Цього року найбільше зростання рейтингу спостерігалося в містах ОАЕ: Абу-Дабі та Дубай піднялися у списку, Ер-Ріяд, Джидда та Ель-Хубар у Саудівській Аравії також досягли значних успіхів.

Тим часом ізраїльський Тель-Авів пережив один із найбільших спадів, опустившись на 20 позицій до 112-го через війну між Ізраїлем та ХАМАС.

Зниження стабільності

Ванкувер посідає сьоме місце у списку цього року.

“За останній рік рівень життя у світі трохи підвищився, але ризики для стабільності зберігаються”, – сказав Барсалі Бхаттачарія, заступник директора галузі EIU.

“Все ще висока інфляція, що супроводжується високими відсотковими ставками та іншими економічними перешкодами, призвела до ще одного року частих протестів по всьому світу”.

У нижній частині списку змін не відбулося: Дамаск (Сирія), як і раніше, посідає перше місце серед міст світу, де жити некомфортно, а Тріполі (Лівія), Алжир (Алжир) та Лагос (Нігерія) розташувалися трохи вище.

У дослідженні наголошується, що жодне з міст, що посіли останні чотири місця, не показало покращення загального показника з 2023 року.

«З того часу, як ми провели дослідження, по всьому світу почастішали випадки цивільних заворушень і демонстрацій, наприклад, протести в кампусах по всій території США, що свідчить про напруженість, що зберігається в плані умов життя, яка навряд чи знизиться в найближчому майбутньому», — сказав Бхаттачарья.

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