Непогода на Харьковщине: что происходит на дорогах в области

Погода 09:27   12.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
На данный момент в Харьковской области – без ограничений движения транспорта, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

В Службе напомнили, что циклон пришел на Харьковщину в воскресенье около 11:00.

«Сначала осадки начались в юго-восточной части региона, впоследствии ненастье распространилось на всю область. Интенсивный снег при температуре воздуха от +2 до -1 °C длился до вечера и прекратился около 21:00.
В течение суток температура воздуха существенно колебалась: днем ​​от +1 °C до -9 °C, ночью — от -16 °C до -14 °C, что создавало риск образования скользких участков на проезжей части», – напомнили специалисты.

Для обеспечения бесперебойного движения транспорта, дорожники работали в усиленном режиме – привлекли 88 единиц спецтехники, а также более сотни работников.

«В течение суток были использованы значительные объемы противогололедных материалов: песчано-солевой смеси — 2026 т, органо-солевой смеси — 520 т, технической соли — 320 т. Всего очищено и обработано более 10 тысяч километров проезжей части автомобильных дорог», – уточнили дорожники.

И отметили, что несмотря на тяжелые погодные условия, ограничения движения транспорта не вводили, а все дороги оставались проездными. Кроме того, на трассах дежурила спецтехника для помощи грузовым авто. Это, объяснили, позволило предотвратить пробки на трассах.

Напомним, анонсированный циклон пришел на Харьковщину 11 января. Сильный снегопад продолжался с утра и до позднего вечера. На усиленный режим работы перешли все службы региона, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Для обеспечения бесперебойного движения по состоянию на 19:30 было задействовано 107 единиц спецтехники. Всего расчистили 730 километров дорог местного значения и высыпали на них 490 тонн фракционных материалов. Благодаря этим мерам все автодороги были проездными, движение транспорта не останавливалось, утверждал Синегубов. В Чугуевском районе полицейские помогали доставать автомобили из снежных заносов. С большим снегом боролись и в Харькове, с привлечением значительного количества спецтехники. По данным Регионального центра по гидрометеорологии, по состоянию на 14:00 в областном центре выпало 7 мм осадков. Такое количество трактуют как значительное. В середине дня горожан предупреждали, что автобусы, троллейбусы и трамваи из-за непогоды могут задерживаться. Чтобы беспрепятственно завершить работы по уборке снега, в мэрии призвали харьковчан по возможности ограничить передвижение на транспорте и не оставлять припаркованные авто вдоль дорог, во дворах и на обочинах.

