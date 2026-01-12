Непогода на Харьковщине: что происходит на дорогах в области

На данный момент в Харьковской области – без ограничений движения транспорта, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

В Службе напомнили, что циклон пришел на Харьковщину в воскресенье около 11:00.

«Сначала осадки начались в юго-восточной части региона, впоследствии ненастье распространилось на всю область. Интенсивный снег при температуре воздуха от +2 до -1 °C длился до вечера и прекратился около 21:00.

В течение суток температура воздуха существенно колебалась: днем ​​от +1 °C до -9 °C, ночью — от -16 °C до -14 °C, что создавало риск образования скользких участков на проезжей части», – напомнили специалисты.

Для обеспечения бесперебойного движения транспорта, дорожники работали в усиленном режиме – привлекли 88 единиц спецтехники, а также более сотни работников.

«В течение суток были использованы значительные объемы противогололедных материалов: песчано-солевой смеси — 2026 т, органо-солевой смеси — 520 т, технической соли — 320 т. Всего очищено и обработано более 10 тысяч километров проезжей части автомобильных дорог», – уточнили дорожники.

И отметили, что несмотря на тяжелые погодные условия, ограничения движения транспорта не вводили, а все дороги оставались проездными. Кроме того, на трассах дежурила спецтехника для помощи грузовым авто. Это, объяснили, позволило предотвратить пробки на трассах.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры

Напомним, анонсированный циклон пришел на Харьковщину 11 января. Сильный снегопад продолжался с утра и до позднего вечера. На усиленный режим работы перешли все службы региона, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Для обеспечения бесперебойного движения по состоянию на 19:30 было задействовано 107 единиц спецтехники. Всего расчистили 730 километров дорог местного значения и высыпали на них 490 тонн фракционных материалов. Благодаря этим мерам все автодороги были проездными, движение транспорта не останавливалось, утверждал Синегубов. В Чугуевском районе полицейские помогали доставать автомобили из снежных заносов. С большим снегом боролись и в Харькове, с привлечением значительного количества спецтехники. По данным Регионального центра по гидрометеорологии, по состоянию на 14:00 в областном центре выпало 7 мм осадков. Такое количество трактуют как значительное. В середине дня горожан предупреждали, что автобусы, троллейбусы и трамваи из-за непогоды могут задерживаться. Чтобы беспрепятственно завершить работы по уборке снега, в мэрии призвали харьковчан по возможности ограничить передвижение на транспорте и не оставлять припаркованные авто вдоль дорог, во дворах и на обочинах.