Как прошли сутки на Харьковщине, сообщил Синегубов
Фото: Олег Синегубов
В течение минувших суток оккупанты обстреляли шесть населенных пунктов области, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Погибших и пострадавших из-за ударов ВС РФ по Харьковщине нет, отметил Синегубов.
В течение суток россияне выпустили по Харьковской области следующее вооружение:
- пять БпЛА типа «Герань-2»;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон.
Из-за ударов РФ в Купянском районе поврежден частный дом. Обстрелы пришлись по поселку Великий Бурлук.
«В Богодуховском районе повреждены частный дом, ангар, автомобиль, хозяйственное сооружение (сел. Золочев), железнодорожную инфраструктуру (с. Маяк)», – добавил начальник ХОВА.
Читайте также: Бои на Харьковщине: Генштаб сообщил, где было напряженно
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, бои, обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как прошли сутки на Харьковщине, сообщил Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 января 2026 в 09:02;