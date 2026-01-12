Live

Как прошли сутки на Харьковщине, сообщил Синегубов

Происшествия 09:02   12.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как прошли сутки на Харьковщине, сообщил Синегубов Фото: Олег Синегубов

В течение минувших суток оккупанты обстреляли шесть населенных пунктов области, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов. 

Погибших и пострадавших из-за ударов ВС РФ по Харьковщине нет, отметил Синегубов.

В течение суток россияне выпустили по Харьковской области следующее вооружение:

  • пять БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • fpv-дрон.

Из-за ударов РФ в Купянском районе поврежден частный дом. Обстрелы пришлись по поселку Великий Бурлук.

«В Богодуховском районе повреждены частный дом, ангар, автомобиль, хозяйственное сооружение (сел. Золочев), железнодорожную инфраструктуру (с. Маяк)», – добавил начальник ХОВА.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
