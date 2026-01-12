Як минула доба на Харківщині, повідомив Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Протягом минулої доби окупанти обстріляли шість населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Загиблих та постраждалих через удари ЗС РФ по Харківщині немає, зазначив Синєгубов.
Протягом доби росіяни випустили по Харківській області таке озброєння:
- п’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- чотири БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон.
Через удари РФ у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок. Обстріли прийшлися по селищу Великий Бурлук.
“У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, ангар, автомобіль, господарчу споруду (сел. Золочів), залізничну інфраструктуру (с. Маяк);”, – додав начальник ХОВА.
