Бої на Харківщині: Генштаб повідомив, де було напружено

Про 25 боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, проінформував Генштаб ЗСУ. При цьому найбільше боїв було на півночі області.

На Південно-Слобожанському напрямку було 16 боїв у районі Приліпки, Дворічанського, Стариці, Кутьківки та Колодязного.

Тим часом на Куп’янському – ворог штурмував позиції ЗСУ дев’ять разів біля Петропавлівки, Новоплатонівки, Куп’янська та Богуславки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 219 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 53 авіаційні удари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 2941 обстріл, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5273 дрони-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі: