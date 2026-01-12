Live

На Харківщині у вогні загинула 90-річна жінка: у ДСНС назвали причину пожежі

Події 07:44   12.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині у вогні загинула 90-річна жінка: у ДСНС назвали причину пожежі

Трагедія сталася в селі Шелестове Богодухівського району, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області. 

“В кімнаті горіла підлога на площі два квадратних метри. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло жінки. Причина виникнення пожежі потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал”, – уточнили рятувальники.

А вночі 12 січня БпЛА вдарив по селищу Великий Бурлук на Куп’янщині. Внаслідок “прильоту” загорівся житловий будинок на площі 150 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.

Також у ДСНС нагадали, що напередодні завершили аварійно-рятувальну операцію на місці удару двох “Іскандерів” у центрі Харкова. Йдеться про “приліт”, який стався 2 січня.

“До проведення пошуково-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка Харківського та інших гарнізонів і підрозділів ДСНС України, зокрема рятувальники, верхолази, кінологи та сапери, а також комунальні служби міста. Загалом під час розбору завалів було виявлено 2 тіла та фрагменти ще 5 тіл загиблих. Аварійно-рятувальні роботи тривали понад 8 діб. Загалом демонтовано понад 11500 тонн бетонних і металевих конструкцій. Також на місці події працювали психологи ДСНС, які надали психологічну допомогу 30 постраждалим”, – додали рятувальники.

Крім того, піротехніки виявили та знешкодили три одиниці вибухонебезпечних предметів.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
