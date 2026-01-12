Live

На Харьковщине в огне погибла 90-летняя женщина: в ГСЧС назвали причину пожара

Происшествия 07:44   12.01.2026
Трагедия произошла в селе Шелестово Богодуховского района, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

«В комнате горел пол на площади два квадратных метра. В очаге пожара спасатели обнаружили тело женщины. Причина возникновения пожара – попадание малокалорийного источника зажигания на горючий материал», – уточнили спасатели.

А ночью 12 января БпЛА ударил по поселку Великий Бурлук на Купянщине.  В результате «прилета» загорелся жилой дом на площади 150 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Также в ГСЧС напомнили, что накануне завершили аварийно-спасательную операцию на месте удара двух «Искандеров» в центре Харькова. Речь идет о «прилете», который произошел 2 января.

«К проведению поисково-спасательных работ привлекались личный состав и техника Харьковского и других гарнизонов и подразделений ГСЧС Украины, в частности, спасатели, верхолазы, кинологи и саперы, а также коммунальные службы города. Всего при разборе завалов было обнаружено 2 тела и фрагменты еще 5 тел погибших. Аварийно-спасательные работы продолжались более 8 суток. В общей сложности демонтировано более 11500 тонн бетонных и металлических конструкций. Также на месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказавшие психологическую помощь 30 пострадавшим», – добавили спасатели.

Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили три единицы взрывоопасных предметов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
