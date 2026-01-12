На Харьковщине в огне погибла 90-летняя женщина: в ГСЧС назвали причину пожара
Трагедия произошла в селе Шелестово Богодуховского района, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В комнате горел пол на площади два квадратных метра. В очаге пожара спасатели обнаружили тело женщины. Причина возникновения пожара – попадание малокалорийного источника зажигания на горючий материал», – уточнили спасатели.
А ночью 12 января БпЛА ударил по поселку Великий Бурлук на Купянщине. В результате «прилета» загорелся жилой дом на площади 150 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
Также в ГСЧС напомнили, что накануне завершили аварийно-спасательную операцию на месте удара двух «Искандеров» в центре Харькова. Речь идет о «прилете», который произошел 2 января.
«К проведению поисково-спасательных работ привлекались личный состав и техника Харьковского и других гарнизонов и подразделений ГСЧС Украины, в частности, спасатели, верхолазы, кинологи и саперы, а также коммунальные службы города. Всего при разборе завалов было обнаружено 2 тела и фрагменты еще 5 тел погибших. Аварийно-спасательные работы продолжались более 8 суток. В общей сложности демонтировано более 11500 тонн бетонных и металлических конструкций. Также на месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказавшие психологическую помощь 30 пострадавшим», – добавили спасатели.
Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили три единицы взрывоопасных предметов.
Читайте также: «Есть определенные проблемы с эвакуацией»: людей из Купянска вывозят ВСУ и СБУ
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине в огне погибла 90-летняя женщина: в ГСЧС назвали причину пожара», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 января 2026 в 07:44;