Удары по Харькову и Лозовой, готовятся к метеле — итоги 10 января
МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 января.
Харьков атаковали ракеты
В Харькове зафиксировали двойной удар вражескими ракетами по инфраструктурному объекту в Слободском районе. Взрывы были слышны в городе около 16:30. Информации о погибших и пострадавших нет, отметил мэр Игорь Терехов.
По Лозовой «прилетели» вражеские БпЛА
Ориентировочно с 10:20 до 12:40 Лозовая находилась под массированной атакой беспилотников, предварительно типа «Герань-2» и «Герань-3». В городе зафиксировали около 14 попаданий. Удары пришлись по критической инфраструктуре. Также повреждены жилые дома. В результате атаки ранения получил 38-летний мужчина.
Регион готовится к вьюге
Завтра в Харькове и области будет опасная погода, предупредили в Региональном центре гидрометеорологии. Синоптики прогнозируют метель, сильный ветер и гололед. Дорожники переходят на усиленный режим работы.
Кто первым родился в 2026-м
Первым ребенком, родившимся в Харькове в 2026 году, стал мальчик. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения городского совета. Это уже шестой ребенок в семье.
