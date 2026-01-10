Мальчик или девочка? В мэрии сообщили, кто первым родился в Харькове в 2026-м
Первым ребенком, родившимся в Харькове в 2026 году, стал мальчик.
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения городского совета.
«Кстати, это уже шестой ребенок в семье. Роды прошли 01.01. 2026 в коммунальном некоммерческом предприятии «Городской перинатальный центр» Харьковского городского совета. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. При выписке из роддома ребенок получил свой первый подарок – фотоальбом «Новорожденный города Харькова», — рассказали в мэрии.
Напомним, 6540 детей родилось на Харьковщине с начала 2025 года. Статистику за 11 месяцев опубликовало Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции. Показатель Харьковской области самый высокий среди регионов, которые учитывает это управление. В тройку также входят Полтавщина и Черниговщина.
