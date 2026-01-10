В Харькове 21-летний насмерть сбил женщину – прокуратура

Смертельная авария произошла в Харькове 9 января около 18:30, сообщили в областной прокуратуре.

«Водитель автомобиля Audi A4, двигаясь по проспекту Юбилейному в направлении проспекта Тракторостроителей, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, своевременно не сбавил скорость движения и не остановился, чтобы пропустить пешехода. Водитель допустил наезд на 61-летнюю женщину, которая в это время пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали правоохранители.

В результате полученных травм потерпевшая погибла на месте.

21-летнему мужчине вручили подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть человека (ч. 2 ст. 286 УКУ).

Ему готовятся избрать меру пресечения, правоохранители будут настаивать на содержании под стражей.

Напомним, на 15% выросло количество ДТП в Харьковской области за год. Об этом свидетельствует статистика, подведенная Главным управлением Нацполиции в Харьковской области. По данным полицейских, в 2025-м в регионе произошло 2899 аварий. Причем 700 из них – с пострадавшими. Погибли 116 человек. Еще около 900 получили травмы. Как правило, причинами аварий становятся превышение скорости водителями, несоблюдение безопасной дистанции и нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков.