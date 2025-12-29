Настоящая зима с вьюгой и гололедом: прогноз погоды на 30 декабря

Какой будет погода завтра, 30 декабря, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Так в области днем ожидается Снег и ​​вьюга. На дорогах гололедица. Ночью температура воздуха будет 3–8° мороза, днем – ​​1–6° мороза.

В Харькове также будет метель и гололед. Температура воздуха ночью 5 – 7° мороза, днем ​​1 – 3° мороза.

Ветер западный, 9 – 14 м/с, днем ​​порывы, 15 – 20 м/с.

Напомним, МГ «Объектив» передавала, что синоптики предупреждали жителей Харькова и области об опасной погоде, которая ожидается 30 декабря. Так днем в Харькове и области ожидаются сильные порывы ветра – до 15 — 20 м/с. Кроме того, будет метель, а на дорогах – гололед.

Также стало известно, какой будет погода на Новый год и в начале января в Харькове. Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на 31 декабря 2025 — 3 января 2026. Так В ближайшие дни в Харьковской области сохранятся морозы и будет понемногу подсыпать снега. Таять может начать 3 января. Непосредственно в Новый год, в ночь с 31 декабря на 1 января, будет 7 – 12° мороза, ожидается небольшой снег и достаточно сильный ветер с порывами до 15 – 20 м/с. Снежить будет также 1 и 2 января. При этому температура воздуха еще опустится. А вот на субботу, 3 января, прогнозируют резкий перепад температуры: от ночного мороза до 16° до дневных температур от 1° мороза до 4° тепла. При этом осадки будут продолжаться, а на дорогах сохранится гололед.