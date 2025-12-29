Без фейерверков, петард и салютов: какое наказание ждет за их использование
В Министерстве юстиции Украины напоминают, что во время войны запрещено использовать большинство видео пиротехники. А за нарушение закона – предусмотрена уголовная ответственность и штрафы.
Так под запретом: салюты, фейерверки и петарды классов F2, F3 и F4.
Вместо этого разрешено использовать: бенгальские огни, хлопушки, фейерверки-свечи и фонтаны (класс F1). Однако их нельзя продавать детям до 16 лет.
Нарушителей ждет следующее:
- штрафы за нарушение тишины;
- уголовная ответственность за хулиганство – штрафы, пробационный надзор или ограничение свободы;
- ответственность для продавцов — штрафы и конфискация пиротехники.
При этом за детей до 16 лет ответственность несут родители. После этого возраста любители пиротехники несут ответственность на общих основаниях.
