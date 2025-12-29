Live

Без фейерверков, петард и салютов: какое наказание ждет за их использование

Общество 18:56   29.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Без фейерверков, петард и салютов: какое наказание ждет за их использование

В Министерстве юстиции Украины напоминают, что во время войны запрещено использовать большинство видео пиротехники. А за нарушение закона – предусмотрена уголовная ответственность и штрафы. 

Так под запретом: салюты, фейерверки и петарды классов F2, F3 и F4.

Вместо этого разрешено использовать: бенгальские огни, хлопушки, фейерверки-свечи и фонтаны (класс F1). Однако их нельзя продавать детям до 16 лет.

Нарушителей ждет следующее:

  • штрафы за нарушение тишины;
  • уголовная ответственность за хулиганство – штрафы, пробационный надзор или ограничение свободы;
  • ответственность для продавцов — штрафы и конфискация пиротехники.

При этом за детей до 16 лет ответственность несут родители. После этого возраста любители пиротехники несут ответственность на общих основаниях.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
