На Харьковщине поймали мужчину, вырубившего 58 елок

Происшествия 17:49   29.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине поймали мужчину, вырубившего 58 елок Фото: филиал «Слобожанский лесной офис»

Инцидент произошел на территории Бабаевского лесничества Слобожанского филиала. Мужчину поймали лесники во время патрулирования хвойных молодняков, передают в филиале «Слобожанский лесной офис». 

Лесорубом оказался 51-летний местный житель. Без каких-либо разрешительных документов, он вырубил 58 деревьев.

«По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса). Своими действиями злоумышленник нанес ущерб окружающей среде на 51803,00 грн», – отметили в сообщении.

В филиале отметили, что накануне праздников количество случаев, когда злоумышленники рубят молодые сосны, растет. Поэтому леса постоянно патрулируют специальные рейдовые группы.

«На сегодняшний день в филиале уже составлено 42 административных протокола на нарушителей. Ответственность за самовольную порубку или повреждение хвойных деревьев предусмотрено штрафом в размере от 510 до 1020 гривен», – говорится в сообщении.

Помимо штрафа, злоумышленник обязан компенсировать нанесенный ущерб. Сумма зависит от диаметра дерева в коре у шейки корня:

  • до 10 см — 893,16 грн;
  • от 10,1 см до 14 см — 1573,65 грн.

В случае незаконной порубки на территориях природно-заповедного фонда предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в филиале.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
