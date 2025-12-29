На Харківщині спіймали чоловіка, який вирубав 58 ялинок

Інцидент стався на території Бабаївського лісництва Слобожанської філії. Чоловіка спіймали лісники під час патрулювання хвойних молодняків, передають у філії «Слобожанський лісовий офіс».

Лісорубом виявився 51-річний місцевий мешканець. Без яких-небудь дозвільних документів він вирубав 58 дерев.

“За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). Своїми діями зловмисник завдав шкоди довкіллю на 51803,00 грн”, – зазначили у повідомленні.

У філії зазначили, що напередодні свят кількість випадків, коли зловмисники рубають молоді сосни, зростає. Тому ліси постійно патрулюють спеціальні рейдові групи.

“На сьогодні у філії вже складено 42 адміністративні протоколи на порушників. Відповідальність за самовільну порубку або пошкодження хвойних дерев передбачено штраф у розмірі від 510 до 1020 грн”, – йдеться у повідомленні.

Крім штрафу, зловмисник зобов’язаний компенсувати завдану шкоду. Сума залежить від діаметра дерева в корі у шийки кореня:

до 10 см – 893,16 грн;

від 10,1 см до 14 см – 1573,65 грн.

У разі незаконної порубки на територіях природно-заповідного фонду передбачена кримінальна відповідальність, нагадали у філії.