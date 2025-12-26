Live

Как будет работать зоопарк в Харькове 31 декабря и 1 января

Общество 14:35   26.12.2025
Виктория Яковенко
Как будет работать зоопарк в Харькове 31 декабря и 1 января

В новогодние праздники Харьковский зоопарк меняет режим работы.

В частности, 31 декабря зоопарк будет работать на вход с 9:00 до 13:00. На выход – в 14:00. А 1 января зоопарк будет открыт на вход – с 12:00 до 16:00. На выход – в 17:00.

«Учтите это, планируя визит в зоосад. С грядущими праздниками! Счастливого Нового года!», — поздравили в пресс-службе зоопарка.

работа зоопарка в Харькове на праздники
Фото: Харьковский зоопарк

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что Харьков определился с празднованием Нового года. Расписание мероприятий опубликовал горсовет. Концерты и представления запланированы на четырех станциях метро. Главными локациями будут «Университет», где находится главная городская елка, и «Исторический музей» — уже традиционная резиденция святого Николая. Также задействуют вестибюли «Научной» и станцию «Ярослава Мудрого». Святой Николай принимает посетителей 25 декабря. Он будет работать до 5 января с 16:00 до 18:00. Различные мероприятия продлятся до конца января.

Автор: Виктория Яковенко
