Live
  • Пт 24.10.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять

Общество 10:57   24.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять

В связи с переходом на зимнее время с 28 октября Харьковский зоопарк меняет режим работы. 

Таким образом он будет открыт с 09:00 до 16:00 на вход. При этом гулять по территории можно будет до 17:00.

Зоосад работает со вторника по пятницу. Понедельник – выходной.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что в саду Шевченко начали готовить клумбы вокруг памятника Кобзарю к холодам. Озеленители удаляют однолетние растения, выравнивают почву. Вместо цветов вокруг памятника коммунальщики выкладывают разноцветные узоры из коры. А до этого на зимовку в зоопарк из Центрального парка Харькова перевезли лебедей. Специалисты-зоологи выловили птиц и выпустят их на большом озере среди других птиц. А водоем в парке начинают готовить к морозам. Там планируют спустить воду, демонтировать фонтан. А прибрежные растения увезут на хранение.

Читайте также: Есть ли мониторинговый Telegram-канал у мэрии Харькова и как ей помогает TLk

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
23.10.2025, 09:45
Как будут выключать свет 24 октября в Харькове и области – график
Как будут выключать свет 24 октября в Харькове и области – график
23.10.2025, 21:45
Новости Харькова – главное за 24 октября: что происходит на фронте в области
Новости Харькова – главное за 24 октября: что происходит на фронте в области
24.10.2025, 11:13
Сегодня 24 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 октября 2025: какой праздник и день в истории
24.10.2025, 06:00
ISW: россияне вновь продвинулись в Купянске, а на севере у врага есть проблемы
ISW: россияне вновь продвинулись в Купянске, а на севере у врага есть проблемы
24.10.2025, 07:18
РФ сегодня атаковала Индустриальный район в Харькове – Терехов (дополнено)
РФ сегодня атаковала Индустриальный район в Харькове – Терехов (дополнено)
24.10.2025, 11:19

Новости по теме:

22.10.2025
Мошенники выманивают деньги на животных от имени КП – обращение к жителям
30.09.2025
Харьковчанам предлагают бесплатно вакцинировать четырехлапых
15.09.2025
Харьковчане просят Терехова сделать еще больше площадок для выгула животных
12.08.2025
Продюсер Леонардо Ди Каприо: в США вышел фильм о спасении животных в Харькове
22.07.2025
Есть работа в Харьковском зоопарке: вакантна одна из руководящих должностей


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 октября 2025 в 10:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с переходом на зимнее время с 28 октября Харьковский зоопарк меняет режим работы. ".