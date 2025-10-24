Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять
В связи с переходом на зимнее время с 28 октября Харьковский зоопарк меняет режим работы.
Таким образом он будет открыт с 09:00 до 16:00 на вход. При этом гулять по территории можно будет до 17:00.
Зоосад работает со вторника по пятницу. Понедельник – выходной.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что в саду Шевченко начали готовить клумбы вокруг памятника Кобзарю к холодам. Озеленители удаляют однолетние растения, выравнивают почву. Вместо цветов вокруг памятника коммунальщики выкладывают разноцветные узоры из коры. А до этого на зимовку в зоопарк из Центрального парка Харькова перевезли лебедей. Специалисты-зоологи выловили птиц и выпустят их на большом озере среди других птиц. А водоем в парке начинают готовить к морозам. Там планируют спустить воду, демонтировать фонтан. А прибрежные растения увезут на хранение.
- • Дата публикации материала: 24 октября 2025 в 10:57;