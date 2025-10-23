Live
  • Чт 23.10.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.37

Что будет вместо цветов на клумбах в саду Шевченко (фото)

Общество 11:43   23.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Что будет вместо цветов на клумбах в саду Шевченко (фото) Фото: ХГС

В саду Шевченко начали готовить клумбы вокруг памятника Кобзарю, пишут в пресс-службе горсовета. 

«Озеленители удаляют однолетние растения, выравнивают почву», – написали в пресс-службе мэрии.

Коммунальщики убирают клумбы
Фото: ХГС

Вместо цветов вокруг памятника коммунальщики выкладывают разноцветные узоры из коры.

Коммунальщики убирают клумбы
Фото: ХГС
Коммунальщики убирают клумбы
Фото: ХГС

Напомним, до этого на зимовку в зоопарк из Центрального парка Харькова перевезли лебедей. Специалисты-зоологи выловили птиц и выпустят их на большом озере среди других птиц. А водоем в парке начинают готовить к морозам. Там планируют спустить воду, демонтировать фонтан. А прибрежные растения увезут на хранение.

Ранее в Центральном парке Харькова начали защищать растения от морозов. Там отчитались, что начали санитарную обработку насаждений. Растения защищают от вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Также производят питание калием и фосфором, чтобы повысить морозостойкость деревьев и кустов.

Читайте также: Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
22.10.2025, 20:38
Новости Харькова – главное за 23 октября: смертельный пожар, бои, удары
Новости Харькова – главное за 23 октября: смертельный пожар, бои, удары
23.10.2025, 11:12
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
22.10.2025, 14:24
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
23.10.2025, 09:45
Ночью заморозки, днем ​​+14. Прогноз погоды на 23 октября в Харькове и области
Ночью заморозки, днем ​​+14. Прогноз погоды на 23 октября в Харькове и области
22.10.2025, 21:59
Атака БпЛА на Харьков в среду: в КП назвали имя погибшего коммунальщика
Атака БпЛА на Харьков в среду: в КП назвали имя погибшего коммунальщика
23.10.2025, 12:04

Новости по теме:

08.10.2025
Сад Шевченко начали готовить к зиме: коммунальщики взялись за клумбы (фото)
24.09.2025
Цены на цветы в Харькове перед Днем учителя: изменилась ли стоимость за год
31.03.2021
Чи загрожує відповідальність за збір пролісків у Харкові
11.09.2020
Через аномальну спеку в Харкові вдруге за рік зацвіли каштани
11.09.2020
«Дерева щось переплутали»: у Харкові восени зацвіли каштани (відео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что будет вместо цветов на клумбах в саду Шевченко (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 11:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В саду Шевченко начали готовить клумбы вокруг памятника Кобзарю, пишут в пресс-службе горсовета. ".