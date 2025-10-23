Что будет вместо цветов на клумбах в саду Шевченко (фото)

В саду Шевченко начали готовить клумбы вокруг памятника Кобзарю, пишут в пресс-службе горсовета.

«Озеленители удаляют однолетние растения, выравнивают почву», – написали в пресс-службе мэрии.

Вместо цветов вокруг памятника коммунальщики выкладывают разноцветные узоры из коры.

Напомним, до этого на зимовку в зоопарк из Центрального парка Харькова перевезли лебедей. Специалисты-зоологи выловили птиц и выпустят их на большом озере среди других птиц. А водоем в парке начинают готовить к морозам. Там планируют спустить воду, демонтировать фонтан. А прибрежные растения увезут на хранение.

Ранее в Центральном парке Харькова начали защищать растения от морозов. Там отчитались, что начали санитарную обработку насаждений. Растения защищают от вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Также производят питание калием и фосфором, чтобы повысить морозостойкость деревьев и кустов.