Live

Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять

Общество 09:35   31.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьковский зоопарк с 1 апреля будет работать по новому расписанию. Это, уточнили в сообщении, связано с переходом на летнее время. 

Согласно новому графику, гулять по зоосаду теперь можно будет на час дольше.

Теперь график работы Харьковского зоопарка такой:

  • вход с 9:00 до 17:00
  • выход — до 18:00.

Напомним, 29 марта Украина традиционно перешла на летнее время. В 03:00 в этот день жители перевели стрелки часов на час вперед. Несмотря на законопроект, который предусматривает отмену перевода времени, он все же остается неподписанным. Поэтому в последнее воскресенье марта переход на летний режим остается обязательным.

Читайте также: Когда в Харькове отключат отопление? Известна дата, распоряжение Терехова

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 09:35;

