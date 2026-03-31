Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять
Харьковский зоопарк с 1 апреля будет работать по новому расписанию. Это, уточнили в сообщении, связано с переходом на летнее время.
Согласно новому графику, гулять по зоосаду теперь можно будет на час дольше.
Теперь график работы Харьковского зоопарка такой:
- вход с 9:00 до 17:00
- выход — до 18:00.
Напомним, 29 марта Украина традиционно перешла на летнее время. В 03:00 в этот день жители перевели стрелки часов на час вперед. Несмотря на законопроект, который предусматривает отмену перевода времени, он все же остается неподписанным. Поэтому в последнее воскресенье марта переход на летний режим остается обязательным.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: зоопарк, летнее время, Харьков, часы работы;
- • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 09:35;