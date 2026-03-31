Харківський зоопарк змінює години роботи: коли можна буде гуляти

Суспільство 09:35   31.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харківський зоопарк з 1 квітня працюватиме за новим розкладом. Це, уточнили у повідомленні, пов’язано із переходом на літній час. 

Згідно з новим графіком, гуляти по зоосаду тепер можна буде на годину довше.

Тепер графік роботи Харківського зоопарку такий:

  • вхід з 9:00 до 17:00
  • вихід – до 18:00.

Нагадаємо, 29 березня Україна традиційно перейшла на літній час. О 03:00 цього дня мешканці перевели стрілки годинника на годину вперед. Попри законопроєкт, що передбачає скасування переводу часу, він все ж таки залишається непідписаним. Тому в останню неділю березня перехід на літній режим залишається обов’язковим.

Читайте також: Коли у Харкові відключать опалення? Відома дата, розпорядження Терехова

Популярно
Харківський зоопарк змінює години роботи: коли можна буде гуляти
Харківський зоопарк змінює години роботи: коли можна буде гуляти
31.03.2026, 09:35
Двоє постраждалих, росіяни били БпЛА – Синєгубов про добу в області
Двоє постраждалих, росіяни били БпЛА – Синєгубов про добу в області
31.03.2026, 08:50
Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб
Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб
31.03.2026, 08:10
Новини Харкова — головне 31 березня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 31 березня: як минула ніч
31.03.2026, 08:16
Сьогодні 31 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 31 березня 2026: яке свято та день в історії
31.03.2026, 06:00
Горіли гілки та очерет: мешканка Солоницівської громади отримала опіки
Горіли гілки та очерет: мешканка Солоницівської громади отримала опіки
31.03.2026, 07:55

Новини за темою:

26.12.2025
Як працюватиме зоопарк у Харкові 31 грудня й 1 січня
14.11.2025
Завершується акція від Харківського зоопарку: коли і як розіграють подарунки
24.10.2025
Харківський зоопарк змінює режим роботи: коли можна буде гуляти
20.10.2025
Лебеді переїхали з Центрального парку Харкова: чому і куди (фото)
05.09.2025
Незвичний готель з’явився у зоопарку в Харкові: для кого його зробили


