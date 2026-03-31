Харківський зоопарк змінює години роботи: коли можна буде гуляти
Харківський зоопарк з 1 квітня працюватиме за новим розкладом. Це, уточнили у повідомленні, пов’язано із переходом на літній час.
Згідно з новим графіком, гуляти по зоосаду тепер можна буде на годину довше.
Тепер графік роботи Харківського зоопарку такий:
- вхід з 9:00 до 17:00
- вихід – до 18:00.
Нагадаємо, 29 березня Україна традиційно перейшла на літній час. О 03:00 цього дня мешканці перевели стрілки годинника на годину вперед. Попри законопроєкт, що передбачає скасування переводу часу, він все ж таки залишається непідписаним. Тому в останню неділю березня перехід на літній режим залишається обов’язковим.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зоопарк, летнее время, Харків, часы работы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харківський зоопарк змінює години роботи: коли можна буде гуляти», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 09:35;