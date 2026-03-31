Харківський зоопарк змінює години роботи: коли можна буде гуляти

Харківський зоопарк з 1 квітня працюватиме за новим розкладом. Це, уточнили у повідомленні, пов’язано із переходом на літній час.

Згідно з новим графіком, гуляти по зоосаду тепер можна буде на годину довше.

Тепер графік роботи Харківського зоопарку такий:

вхід з 9:00 до 17:00

вихід – до 18:00.

Нагадаємо, 29 березня Україна традиційно перейшла на літній час. О 03:00 цього дня мешканці перевели стрілки годинника на годину вперед. Попри законопроєкт, що передбачає скасування переводу часу, він все ж таки залишається непідписаним. Тому в останню неділю березня перехід на літній режим залишається обов’язковим.