Погода 14:40   08.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра в Харкові та області буде небезпечно – про що попереджають синоптики

У регіональному центрі з гідрометеорології поінформували про небезпечну погоду, яка очікується завтра, 9 лютого, на Харківщині.

Так протягом доби у місті та області буде ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликали бути обережними на дорогах. У регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала, що небезпечна погода пануватиме 8 лютого в Харкові та області. Протягом доби 8 лютого 2026 року по місту та області зберігатиметься ожеледиця. У регіоні оголосили перший рівень небезпеки жовтий.

Нагадаємо, потепління йде на Харківщину. Але це ще не весна. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні почала змінюватися вже 5 лютого. Але далі очікують похолодання ще на три дні, попередила Діденко. Із 12  лютого стане легше.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
