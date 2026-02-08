Live

Золочівська громада під ударами: били КАБами та БпЛА

Події 13:26   08.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Золочівська громада під ударами: били КАБами та БпЛА

Про те, що Золочівська громада сьогодні, 8 лютого, опинилася під російським обстрілом, МГ “Об’єктив” повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. 

За його даними, спочатку окупанти вдарили трьома авіабомбами по відкритій території поблизу села Дуванка. “Прильоти” КАБ зафіксували близько 06:00.

Інформації щодо постраждалих не було.

“О 12:10 російські війська БпЛА типу “Молния” завдали удару по селищу Золочів. Внаслідок удару частково пошкоджено домоволодіння”, – передав Коваленко.

У цьому випадку також обійшлося без постраждалих.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
