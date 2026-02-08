Золочівська громада під ударами: били КАБами та БпЛА
Фото: Віктор Коваленко
Про те, що Золочівська громада сьогодні, 8 лютого, опинилася під російським обстрілом, МГ “Об’єктив” повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
За його даними, спочатку окупанти вдарили трьома авіабомбами по відкритій території поблизу села Дуванка. “Прильоти” КАБ зафіксували близько 06:00.
Інформації щодо постраждалих не було.
“О 12:10 російські війська БпЛА типу “Молния” завдали удару по селищу Золочів. Внаслідок удару частково пошкоджено домоволодіння”, – передав Коваленко.
У цьому випадку також обійшлося без постраждалих.
Читайте також: Працюють за будь-яких умов: медики «швидкої» везли пацієнта на санчатах
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Золочівська громада під ударами: били КАБами та БпЛА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2026 в 13:26;