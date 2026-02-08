Live

Золочевская громада под ударами: били КАБами и БпЛА

Происшествия 13:26   08.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Золочевская громада под ударами: били КАБами и БпЛА Фото: Виктор Коваленко

О том, что Золочевская громада сегодня, 8 февраля, оказалась под российскими обстрелами, МГ «Объектив» сообщил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко. 

По его данным, вначале оккупанты ударили тремя авиабомбами по открытой территории вблизи села Дуванка. «Прилеты» КАБ зафиксировали около 06:00.

Информации о пострадавших не было.

«В 12:10 российские войска БпЛА Молния нанесли удар по поселку Золочев. В результате удара частично повреждены домовладения», – передал Коваленко.

В этом случае также обошлось без пострадавших.

Читайте также: Работают при любых условиях: медики «скорой» везли пациента на санках

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 8 февраля: ситуация на фронте, удары по области
Новости Харькова — главное 8 февраля: ситуация на фронте, удары по области
08.02.2026, 17:35
Стало известно, когда на Харьковщине не будет света
Стало известно, когда на Харьковщине не будет света
08.02.2026, 09:37
Сегодня 8 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 февраля 2026: какой праздник и день в истории
08.02.2026, 06:00
Золочевская громада под ударами: били КАБами и БпЛА
Золочевская громада под ударами: били КАБами и БпЛА
08.02.2026, 13:26
Завтра в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают синоптики
Завтра в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают синоптики
08.02.2026, 14:40
Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось
Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось
08.02.2026, 17:35

Новости по теме:

08.02.2026
О последствиях российских атак на Харьковщине сообщил Синегубов
06.02.2026
РФ атаковала «скорую»: в полиции показали фото последствий
04.02.2026
Где пытался прорваться враг за сутки, рассказали в Генштабе
03.02.2026
Синегубов рассказал о последствиях ударов РФ по Харькову и области
03.02.2026
Сложнее было на севере области – Генштаб о боях на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Золочевская громада под ударами: били КАБами и БпЛА», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2026 в 13:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что Золочевская громада сегодня, 8 февраля, оказалась под российскими обстрелами, МГ «Объектив» сообщил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко. ".