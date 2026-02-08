Золочевская громада под ударами: били КАБами и БпЛА
Фото: Виктор Коваленко
О том, что Золочевская громада сегодня, 8 февраля, оказалась под российскими обстрелами, МГ «Объектив» сообщил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.
По его данным, вначале оккупанты ударили тремя авиабомбами по открытой территории вблизи села Дуванка. «Прилеты» КАБ зафиксировали около 06:00.
Информации о пострадавших не было.
«В 12:10 российские войска БпЛА Молния нанесли удар по поселку Золочев. В результате удара частично повреждены домовладения», – передал Коваленко.
В этом случае также обошлось без пострадавших.
Читайте также: Работают при любых условиях: медики «скорой» везли пациента на санках
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, золочів, обстрел, прилет, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Золочевская громада под ударами: били КАБами и БпЛА», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 февраля 2026 в 13:26;