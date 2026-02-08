Золочевская громада под ударами: били КАБами и БпЛА

О том, что Золочевская громада сегодня, 8 февраля, оказалась под российскими обстрелами, МГ «Объектив» сообщил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

По его данным, вначале оккупанты ударили тремя авиабомбами по открытой территории вблизи села Дуванка. «Прилеты» КАБ зафиксировали около 06:00.

Информации о пострадавших не было.

«В 12:10 российские войска БпЛА Молния нанесли удар по поселку Золочев. В результате удара частично повреждены домовладения», – передал Коваленко.

В этом случае также обошлось без пострадавших.