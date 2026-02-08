Работают при любых условиях: медики «скорой» везли пациента на санках

Авто «скорой» не смогло доехать до пациента из-за сложных погодных условий – помешал гололед и непроходимые скользкие дорожки. Как медики действовали в этой ситуации, рассказали в КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Как оказалось, врачи довезли человека до кареты «скорой» на санках.

Видео: «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

«Осторожно, без спешки, шаг за шагом помощь предоставлена, пациента доставили в лечебное учреждение. Никто не застрахован от погоды или места, где может потребоваться медицинская помощь. Мы всегда рядом — несмотря на гололедицу, дождь и сложные маршруты. ЭМП работает при любых условиях», – добавили медики.