Медикам «скорой» на Харьковщине повысили зарплату, сколько получают – ОВА
Харьковщина – среди прифронтовых областей, где повышсили зарплату работникам экстренной медицинской помощи, информируют в ХОВА.
Отмечается, что в 2026 году по решению правительства существенно увеличили государственное финансирование «скорой». Это позволило повысить среднюю заработную плату врачей «экстренки» до 38 тысяч гривен. Кроме того, ввели дополнительные стимулы для работы в громадах и регионах активных боевых действий.
«В рамках программы медицинских гарантий на 2026 год на экстренную медицинскую помощь предусмотрено 13,1 миллиарда гривен, что на 2 миллиарда больше, чем в 2025 году. Базовая капитационная ставка увеличена до 375 грн», — уточнили в ХОВА.
Размер ежемесячных доплат составляет 12 тысяч гривен для врачей (кроме врачей-интернов), 6,5 тысячи гривен – для специалистов среднего медицинского звена, 2,5 тысячи – для младших медицинских работников и 4 тысяч гривен – для водителей.
Эти доплаты получают работники «скорой» в семи областях Украины: Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.
«В Харьковской области, функционирующей в условиях повышенной нагрузки и рисков безопасности, объем финансирования экстренной медицинской помощи в 2026 году вырос. Сумма договора с НСЗУ составляет 944,3 миллиона гривен, что на 223,3 миллиона больше, чем в прошлом. Благодаря этому средняя заработная плата врача экстренной медицинской помощи в области в январе 2026 года выросла до 42,3 тысячи гривен – на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом», — отметили в ХОВА.
Читайте также: Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 54 тысяч
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Медикам «скорой» на Харьковщине повысили зарплату, сколько получают – ОВА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 16:17;