Live

Медикам «скорой» на Харьковщине повысили зарплату, сколько получают – ОВА

Общество 16:17   19.02.2026
Виктория Яковенко
Медикам «скорой» на Харьковщине повысили зарплату, сколько получают – ОВА Фото: пресс-служба ХОВА

Харьковщина – среди прифронтовых областей, где повышсили зарплату работникам экстренной медицинской помощи, информируют в ХОВА.

Отмечается, что в 2026 году по решению правительства существенно увеличили государственное финансирование «скорой». Это позволило повысить среднюю заработную плату врачей «экстренки» до 38 тысяч гривен. Кроме того, ввели дополнительные стимулы для работы в громадах и регионах активных боевых действий.

«В рамках программы медицинских гарантий на 2026 год на экстренную медицинскую помощь предусмотрено 13,1 миллиарда гривен, что на 2 миллиарда больше, чем в 2025 году. Базовая капитационная ставка увеличена до 375 грн», — уточнили в ХОВА.

Размер ежемесячных доплат составляет 12 тысяч гривен для врачей (кроме врачей-интернов), 6,5 тысячи гривен – для специалистов среднего медицинского звена, 2,5 тысячи – для младших медицинских работников и 4 тысяч гривен – для водителей.

Эти доплаты получают работники «скорой» в семи областях Украины: Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

«В Харьковской области, функционирующей в условиях повышенной нагрузки и рисков безопасности, объем финансирования экстренной медицинской помощи в 2026 году вырос. Сумма договора с НСЗУ составляет 944,3 миллиона гривен, что на 223,3 миллиона больше, чем в прошлом. Благодаря этому средняя заработная плата врача экстренной медицинской помощи в области в январе 2026 года выросла до 42,3 тысячи гривен – на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом», — отметили в ХОВА.

Читайте также: Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 54 тысяч

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 19 февраля: ситуация со светом улучшилась? фронт
Новости Харькова — главное 19 февраля: ситуация со светом улучшилась? фронт
19.02.2026, 16:50
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
18.02.2026, 18:22
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
19.02.2026, 06:00
Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова
Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова
19.02.2026, 12:13
Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)
Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)
17.02.2026, 20:46
РФ ударила по ферме под Харьковом: пострадал мужчина, погибли свиньи
РФ ударила по ферме под Харьковом: пострадал мужчина, погибли свиньи
19.02.2026, 16:46

Новости по теме:

10.02.2026
Давали бронь, а зарплату забирали себе: как действовала схема в КП в Харькове
05.02.2026
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен
29.01.2026
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч
15.01.2026
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен, вакансии
08.01.2026
Работа в Харькове и области: более 2 тысяч вакансий, зарплаты до 55000


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Медикам «скорой» на Харьковщине повысили зарплату, сколько получают – ОВА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 16:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина – среди прифронтовых областей, где повышсили зарплату работникам экстренной медицинской помощи, информируют в ХОВА.".