Медикам «скорой» на Харьковщине повысили зарплату, сколько получают – ОВА

Харьковщина – среди прифронтовых областей, где повышсили зарплату работникам экстренной медицинской помощи, информируют в ХОВА.

Отмечается, что в 2026 году по решению правительства существенно увеличили государственное финансирование «скорой». Это позволило повысить среднюю заработную плату врачей «экстренки» до 38 тысяч гривен. Кроме того, ввели дополнительные стимулы для работы в громадах и регионах активных боевых действий.

«В рамках программы медицинских гарантий на 2026 год на экстренную медицинскую помощь предусмотрено 13,1 миллиарда гривен, что на 2 миллиарда больше, чем в 2025 году. Базовая капитационная ставка увеличена до 375 грн», — уточнили в ХОВА.

Размер ежемесячных доплат составляет 12 тысяч гривен для врачей (кроме врачей-интернов), 6,5 тысячи гривен – для специалистов среднего медицинского звена, 2,5 тысячи – для младших медицинских работников и 4 тысяч гривен – для водителей.

Эти доплаты получают работники «скорой» в семи областях Украины: Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

«В Харьковской области, функционирующей в условиях повышенной нагрузки и рисков безопасности, объем финансирования экстренной медицинской помощи в 2026 году вырос. Сумма договора с НСЗУ составляет 944,3 миллиона гривен, что на 223,3 миллиона больше, чем в прошлом. Благодаря этому средняя заработная плата врача экстренной медицинской помощи в области в январе 2026 года выросла до 42,3 тысячи гривен – на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом», — отметили в ХОВА.