Повышение зарплат соцработникам: громадам Харьковщины нужна помощь (видео)

Бюджеты прифронтовых громад Харьковской области могут «не потянуть» финансовой нагрузки в связи с повышением практически в 2,5 раза окладов соцработникам. Подробности сообщили в ХОВА.

«Мы задавали вопросы министру соцполитики по поводу того, что нужно громадам помочь с финансированием расходов на повышение зарплат соцработникам, — сообщил на брифинге 27 марта начальник ХОВА Олег Синегубов. — Вы знаете, что это произошло с 1 января. В 2,5 раза в соответствии с постановлением правительства должны громады поднять оклады, тем самым повысить выплату заработных плат. Мы этот вопрос затрагивали еще раньше, проговаривали с премьер-министром Украины. И решено следующее, что посмотрим по кварталу расходов. Далее Минфином будет проанализирована способность бюджетов всех громад. И далее эта статья расходов, в частности, на повышение зарплаты работникам образования и соцработникам будет учитываться при расчете дотации местным бюджетом. Эти договоренности были подтверждены господином министром, господином Улютиным. Наша задача, чтобы наши прифронтовые территории, прифронтовые громады, не потеряли непосредственно свою финансовую способность закрывать свои основные статьи расходов».

Синегубов уточнил: на сейчас громады зарплаты соцработниками профинансировали.

«Что касается образования, то там часть непосредственно перекрывает государственный бюджет — субвенцией на оплату труда работникам. Однако есть другие работники образовательной сферы. В том числе они финансируются из местных бюджетов. К примеру, воспитатели детских садов и сопутствующий персонал, которые также обеспечивают деятельность и средней школы, и предсреднего образования, то есть дошкольного образования. Все эти расходы идут. Мы сейчас смотрим, как громады выполнили это условие правительства, потому что они должны повысить заработные платы и выполнить соответствующее постановление. Далее наша задача, если громада потеряла достаточно существенный финансовый ресурс, обеспечить его компенсацией из государственного бюджета», — пояснил начальник ХОВА.

Напомним, с 1 января в Украине существенно повысили зарплаты учителям и соцработникам. Кабмин анонсировал поднятие окладов специалистов, работающих у поставщиков социальных и реабилитационных услуг. По данным правительства, таких в Украине порядка 80 тысяч. Речь идет о таком повышении:

социальный менеджер (15 тарифный разряд): с 8243 грн до 20 607 грн (+150%);

специалист по социальной работе (12 тарифный разряд): с 6773 грн до 16 932 грн (+150%);

младшая медицинская сестра (4 тарифного разряда): с 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).

Также премьер-министр Юлия Свириденко заявляла о повышении зарплат учителям на 30% с 1 января и повторно — на 20% с 1 сентября.