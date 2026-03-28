Підвищення зарплат соцпрацівникам: громадам Харківщини потрібна допомога

Бюджети прифронтових громад Харківської області можуть “не потягнути” фінансового навантаження через підвищення практично в 2,5 рази окладів соцпрацівникам. Подробиці повідомили у ХОВА.

“Ми ставили питання міністру соцполітики з приводу того, що потрібно громадам допомогти з фінансуванням видатків на підвищення заробітних плат соцпрацівникам, – повідомив на брифінгу 27 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов. – Ви знаєте, що це відбулося з 1 січня. У 2,5 раза відповідно до постанови Уряду мали б громади підняти оклади, тим самим підвищити виплату заробітних плат. Ми це питання піднімали ще раніше, проговорювали з прем’єр-міністром України. І вирішено наступне, що подивимося по кварталу видатків. Далі Мінфіном буде проаналізовано спроможність бюджетів усіх громад. І далі ці видатки, ця стаття видатків, зокрема, на підвищення плати освітянам та соцпрацівникам буде враховуватися при розрахунку дотації місцевим бюджетам. Ці домовленості були зараз підтверджені паном міністром, паном Улютіним. Наше завдання, щоби наші прифронтові території, прифронтові громади, не втратили безпосередньо свою фінансову спроможність закривати свої основні статті видатків”.

Синєгубов уточнив: наразі громади заробітні плати соцпрацівниками профінансували.

“Що стосується освіти, то там частину перекриває безпосередньо державний бюджет – субвенцією на оплату праці працівникам. Однак є інші працівники освітянської сфери, які в тому числі фінансуються з місцевих бюджетів. Наприклад, вихователі дитячих садочків і супутній персонал, які так само забезпечують діяльність і середньої школи, і передсередньої освіти, тобто дошкільної освіти. Ці всі видатки йдуть. Ми зараз дивимося, як громади виконали фактично цю умову Уряду, бо вони мали підвищити заробітні плати і виконати відповідну постанову. Далі наше завдання, у випадку якщо громада втратила досить істотний фінансовий ресурс, маємо забезпечити його компенсацією із державного бюджету”, – пояснив начальник ХОВА.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні суттєво підвищили зарплати вчителям та соцпрацівникам. Кабмін анонсував підняття окладів фахівців, які працюють у постачальників соціальних та реабілітаційних послуг. За даними уряду, таких в Україні близько 80 тисяч. Йдеться про таке підвищення:

соціальний менеджер (15 тарифний розряд): з 8243 грн до 20 607 грн (+150%);

спеціаліст із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6773 грн до 16 932 грн (+150%);

молодша медична сестра (4 тарифний розряд): з 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).

Також прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла про підвищення зарплат вчителям на 30% з 1 січня та повторно – на 20% з 1 вересня.