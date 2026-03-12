Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч

Станом на 12 березня в Харківській області актуальні 2426 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія машиніст екскаватора із зарплатою 50 тисяч гривень. Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів матиме 40 тисяч, а лікар-терапевт – 39998.

Головний бухгалтер зароблятиме 36 тисяч, оператор друкарського устаткування – 35 тисяч, інженер (хімічні технології) – 33 тисячі, завідувач лабораторії – 30 тисяч, пекар – 29980, економіст з планування – 28 тисяч, а птахівник – 19 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.