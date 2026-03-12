Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч

По состоянию на 12 марта в Харьковской области актуальны 2426 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия машиниста экскаватора с зарплатой 50 тысяч гривен. Мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобильных средств будет получать 40 тысяч, а врач-терапевт – 39998.

Главный бухгалтер будет зарабатывать 36 тысяч, оператор печатного оборудования – 35 тысяч, инженер (химические технологии) – 33 тысячи, заведующий лабораторией – 30 тысяч, пекарь – 29980, экономист по планированию – 28 тысяч, а птицевод – 19 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.