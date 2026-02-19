Live

Медикам «швидкої» на Харківщині підвищили зарплату, скільки отримують – ОВА

Суспільство 16:17   19.02.2026
Вікторія Яковенко
Медикам «швидкої» на Харківщині підвищили зарплату, скільки отримують – ОВА Фото: ХОВА

Харківщина – серед прифронтових областей, де підвищено зарплату працівникам екстреної медичної допомоги, інформують у ХОВА.

Зазначається, що у 2026 році за рішенням Уряду суттєво збільшили державне фінансування «швидкої». Це дало змогу підвищити середню заробітну плату лікарів «екстренки» до 38 тисяч гривень. Крім цього, запровадили додаткові стимули для роботи в громадах і регіонах активних бойових дій.

«У межах програми медичних гарантій на 2026 рік на екстрену медичну допомогу передбачено 13,1 мільярда гривень, що на 2 мільярда більше, ніж у 2025 році. Базову капітаційну ставку збільшено до 375 грн», – уточнили в ХОВА.

Розмір щомісячних доплат становить 12 тисяч гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів), 6,5 тисячі гривень – для фахівців середньої медичної ланки, 2,5 тисячі – для молодших медичних працівників та 4 тисячі гривень – для водіїв.

ЦІ доплати отримують працівники «швидкої» у семи областях України: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській.

«У Харківській області, яка функціонує в умовах підвищеного навантаження та безпекових ризиків, обсяг фінансування екстреної медичної допомоги у 2026 році зріс. Сума договору з НСЗУ становить 944,3 мільйона гривень, що на 223,3 мільйона більше, ніж торік. Завдяки цьому середня заробітна плата лікаря екстреної медичної допомоги в області у січні 2026 року зросла до 42,3 тисячі гривень – на 10 тисяч більше порівняно з минулим роком», – зазначили в ХОВА.

Читайте також: Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 54 тисяч

Автор: Вікторія Яковенко
