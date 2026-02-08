Працюють за будь-яких умов: медики “швидкої” везли пацієнта на санчатах
Авто “швидкої” не змогло доїхати до пацієнта через складні погодні умови – перешкодила ожеледиця та непрохідні слизькі доріжки. Як медики діяли у цій ситуації, розповіли у КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Як виявилось, лікарі довезли людину до карети “швидкої” на санчатах.
Відео: «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
“Обережно, без поспіху, крок за кроком — допомога надана, пацієнта доставили до лікувального закладу. Ніхто не застрахований від погоди чи місця, де може знадобитися медична допомога. Ми завжди поруч — попри ожеледицю, дощ і складні маршрути. ЕМД працює за будь-яких умов“, – додали медики.
