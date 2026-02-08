Через ожеледицю на Харківщині повернуло фуру (фото)
Подія сталася на території Краснокутської громади на Харківщині, повідомили в облуправлінні Нацполіції.
До копів звернувся водій, розповівши, що його транспортний засіб застряг і без допомоги виїхати не вдасться.
“Під час приїзду поліцейські СПД № 1 Богодухівського РВП з’ясували, що чоловік, керуючи вантажним автомобілем, не міг піднятися на підйом через ожеледицю на дорозі. Поліцейські надали допомогу водієві і він безпечно продовжив рух“, – зазначили в поліції.
У поліції також нагадали: якщо ви опинилися у подібній ситуації – необхідно звертатися за допомогою за номером “102”.
