Через ожеледицю на Харківщині повернуло фуру (фото)

Подія сталася на території Краснокутської громади на Харківщині, повідомили в облуправлінні Нацполіції.

До копів звернувся водій, розповівши, що його транспортний засіб застряг і без допомоги виїхати не вдасться.

“Під час приїзду поліцейські СПД № 1 Богодухівського РВП з’ясували, що чоловік, керуючи вантажним автомобілем, не міг піднятися на підйом через ожеледицю на дорозі. Поліцейські надали допомогу водієві і він безпечно продовжив рух“, – зазначили в поліції.

У поліції також нагадали: якщо ви опинилися у подібній ситуації – необхідно звертатися за допомогою за номером “102”.