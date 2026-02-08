Live

Через ожеледицю на Харківщині повернуло фуру (фото)

Події 11:17   08.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через ожеледицю на Харківщині повернуло фуру (фото)

Подія сталася на території Краснокутської громади на Харківщині, повідомили в облуправлінні Нацполіції. 

До копів звернувся водій, розповівши, що його транспортний засіб застряг і без допомоги виїхати не вдасться.

Під час приїзду поліцейські СПД № 1 Богодухівського РВП з’ясували, що чоловік, керуючи вантажним автомобілем, не міг піднятися на підйом через ожеледицю на дорозі. Поліцейські надали допомогу водієві і він безпечно продовжив рух“, – зазначили в поліції.

Через ожеледицю застрягла фура

У поліції також нагадали: якщо ви опинилися у подібній ситуації – необхідно звертатися за допомогою за номером “102”.

Читайте також: Стало відомо, коли на Харківщині не буде світла

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Працюють за будь-яких умов: медики “швидкої” везли пацієнта на санчатах
Працюють за будь-яких умов: медики “швидкої” везли пацієнта на санчатах
08.02.2026, 12:49
Стало відомо, коли на Харківщині не буде світла
Стало відомо, коли на Харківщині не буде світла
08.02.2026, 09:37
Новини Харкова — головне 8 лютого: ситуація на фронті, пожежа в місті
Новини Харкова — головне 8 лютого: ситуація на фронті, пожежа в місті
08.02.2026, 08:59
Міноборони РФ вихваляється окупацією Чугунівки – що говорять в ISW
Міноборони РФ вихваляється окупацією Чугунівки – що говорять в ISW
08.02.2026, 10:35
«Привіт» Герасимову з Куп’янська-Вузлового: полонених росіян показали в ЗСУ 📹
«Привіт» Герасимову з Куп’янська-Вузлового: полонених росіян показали в ЗСУ 📹
03.02.2026, 12:20
Через ожеледицю на Харківщині повернуло фуру (фото)
Через ожеледицю на Харківщині повернуло фуру (фото)
08.02.2026, 11:17

Новини за темою:

26.01.2026
Нахабна крадіжка в Харкові: підозрюваний виніс із квартири кавомашину – деталі
19.01.2026
Рецидивіст виніс із чужого будинку їжу та речі: що йому загрожує
19.01.2026
Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі
18.01.2026
Це може врятувати тварин у морози: чим допомогти безпритульним чотирилапим
15.01.2026
FPV-дрон знищив авто поліцейських: копи намагалися евакуювати людей


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Через ожеледицю на Харківщині повернуло фуру (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2026 в 11:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подія сталася на території Краснокутської громади на Харківщині, повідомили в облуправлінні Нацполіції. ".