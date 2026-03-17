Врізався в авто в Салтівському районі й поїхав: виявилося, що водій був п’яний
Інцидент стався увечері 16 березня у Салтівському районі, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції. Під час патрулювання копи отримали інформацію про ДТП.
Зокрема, правоохоронцям розповіли, що автомобіль Renault врізався в припарковану машину і поїхав із місця аварії.
“Під час обстеження прилеглої території інспектори виявили неподалік автомобіль, схожий за описом, з характерними пошкодженнями. Під час спілкування поліцейські виявили у винуватця ДТП ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин повідомив, що вживав алкоголь вже після дорожньо-транспортної пригоди“, – передають у поліції.
При цьому пройти огляд стану алкогольного сп’яніння чоловік відмовився.
Інспектори відсторонили чоловіка від управління і склали на нього адміністративні протоколи за:
- ст. 122-4 (залишення місця ДТП),
- ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП),
- ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керує транспортним засобом після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.
- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 10:42;