Live

Врізався в авто в Салтівському районі й поїхав: виявилося, що водій був п’яний

Події 10:42   17.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Інцидент стався увечері 16 березня у Салтівському районі, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції. Під час патрулювання копи отримали інформацію про ДТП. 

Зокрема, правоохоронцям розповіли, що автомобіль Renault врізався в припарковану машину і поїхав із місця аварії.

Під час обстеження прилеглої території інспектори виявили неподалік автомобіль, схожий за описом, з характерними пошкодженнями. Під час спілкування поліцейські виявили у винуватця ДТП ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин повідомив, що вживав алкоголь вже після дорожньо-транспортної пригоди“, – передають у поліції.

При цьому пройти огляд стану алкогольного сп’яніння чоловік відмовився.

Інспектори відсторонили чоловіка від управління і склали на нього адміністративні протоколи за:

  • ст. 122-4 (залишення місця ДТП),
  • ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП),
  • ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керує транспортним засобом після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Врізався в авто в Салтівському районі й поїхав: виявилося, що водій був п’яний», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 10:42;

