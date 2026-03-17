Live

Врезался в авто в Салтовском районе и уехал: оказалось, что водитель был пьян

Происшествия 10:42   17.03.2026
Инцидент произошел вечером 16 марта в Салтовском районе, пишут в облуправлении Патрульной полиции. Во время патрулирования копы получили информацию о ДТП. 

В частности, правоохранителям рассказали, что авто Renault врезалось в припаркованную машину и уехало с места аварии.

«В ходе обследования прилегающей территории инспекторы обнаружили неподалеку автомобиль, похожий по описанию, с характерными повреждениями. В ходе общения полицейские обнаружили у виновника ДТП признаки алкогольного опьянения. Гражданин сообщил, что употреблял алкоголь уже после дорожно-транспортного происшествия», – передают в полиции.

При этом пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.

Инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по:

  • ст. 122-4 (оставление места ДТП),
  • ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП),
  • ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управляющим транспортным средством после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя) КУоАП.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 10:42;

