Врезался в авто в Салтовском районе и уехал: оказалось, что водитель был пьян
Инцидент произошел вечером 16 марта в Салтовском районе, пишут в облуправлении Патрульной полиции. Во время патрулирования копы получили информацию о ДТП.
В частности, правоохранителям рассказали, что авто Renault врезалось в припаркованную машину и уехало с места аварии.
«В ходе обследования прилегающей территории инспекторы обнаружили неподалеку автомобиль, похожий по описанию, с характерными повреждениями. В ходе общения полицейские обнаружили у виновника ДТП признаки алкогольного опьянения. Гражданин сообщил, что употреблял алкоголь уже после дорожно-транспортного происшествия», – передают в полиции.
При этом пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.
Инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по:
- ст. 122-4 (оставление места ДТП),
- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП),
- ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управляющим транспортным средством после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя) КУоАП.
- • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 10:42;