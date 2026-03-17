На Харківщині спізнюється електричка, є зміни в розкладі й через обстріли

Транспорт 10:20   17.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що з технічних причин у Харківській області спізнюється потяг №6678 Берестин – Харків-Пасажирський. Він затримується більш ніж на дві години.

Крім того, через обстріли в регіоні діють обмеження в русі інших приміських поїздів на ділянках Мерчик – Харків, Мерчик – Люботин, Огульці – Харків, Огульці – Люботин.

Пасажирам пропонують скористатися такими рейсами:

  • №6136 Мерчик – Харків-Пас.
  • №6307 Харків-Пас. – Мерчик
  • №6222 Мерчик – Люботин
  • №6305 Харків-Пас. – Огульці
  • №7012 Полтава-Південна – Суми
  • №6318 Мерчик – Харків-Пас.
  • №6319 Харків-Пас. – Мерчик
  • №6322 Мерчик – Харків-Пас.
  • №6321 Нова Баварія – Огульці
  • №6330 Огульці – Люботин
  • №6322 Мерчик – Харків-Пас.

Читайте також: Вибухи знову лунатимуть на Харківщині – ХОВА

Популярно
До середини травня перекрили вулицю в Харкові – як об’їжджати
До середини травня перекрили вулицю в Харкові – як об’їжджати
17.03.2026, 11:05
На Харківщині спізнюється електричка, є зміни в розкладі й через обстріли
На Харківщині спізнюється електричка, є зміни в розкладі й через обстріли
17.03.2026, 10:20
Врізався в авто в Салтівському районі й поїхав: виявилося, що водій був п’яний
Врізався в авто в Салтівському районі й поїхав: виявилося, що водій був п’яний
17.03.2026, 10:42
Пса Патрона на телеканалі «Рада» більше, ніж депутатів опозиції – Геращенко
Пса Патрона на телеканалі «Рада» більше, ніж депутатів опозиції – Геращенко
17.03.2026, 10:00
Вибухи знову лунатимуть на Харківщині – ХОВА
Вибухи знову лунатимуть на Харківщині – ХОВА
17.03.2026, 09:33
Новини Харкова — головне 17 березня: пожежі, бої в області
Новини Харкова — головне 17 березня: пожежі, бої в області
17.03.2026, 08:57

Новини за темою:

14.03.2026
Дергачівщина без світла, зникла дитина, удар по поїзду – підсумки 14 березня
14.03.2026
“Важка ніч”: уламки БпЛА пошкодили поїзд, постраждали машиніст і помічник
14.03.2026
Через обстріли та активні бойові дії в регіоні не ходить частина поїздів
13.03.2026
Через бойові дії на Харківщині не курсують деякі електрички
12.03.2026
З міркувань безпеки на Харківщині скорочують маршрути поїздів


