На Харківщині спізнюється електричка, є зміни в розкладі й через обстріли
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що з технічних причин у Харківській області спізнюється потяг №6678 Берестин – Харків-Пасажирський. Він затримується більш ніж на дві години.
Крім того, через обстріли в регіоні діють обмеження в русі інших приміських поїздів на ділянках Мерчик – Харків, Мерчик – Люботин, Огульці – Харків, Огульці – Люботин.
Пасажирам пропонують скористатися такими рейсами:
- №6136 Мерчик – Харків-Пас.
- №6307 Харків-Пас. – Мерчик
- №6222 Мерчик – Люботин
- №6305 Харків-Пас. – Огульці
- №7012 Полтава-Південна – Суми
- №6318 Мерчик – Харків-Пас.
- №6319 Харків-Пас. – Мерчик
- №6322 Мерчик – Харків-Пас.
- №6321 Нова Баварія – Огульці
- №6330 Огульці – Люботин
- №6322 Мерчик – Харків-Пас.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Україна, Харків; Теги: потяги, харківщина, электричка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщині спізнюється електричка, є зміни в розкладі й через обстріли», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 10:20;