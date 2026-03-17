Вибухи знову лунатимуть на Харківщині – ХОВА
У пресслужбі ХОВА повідомили, що сьогодні, 17 березня, деякі мешканці Харківської області чутимуть звуки вибухів. І попереджають: з обстрілами це не пов’язано.
Вибухотехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети поблизу населеного пункту Нова Гусарівка в Ізюмському районі. Планове знешкодження триватиме з 10:00 до 15:00, додали в ХОВА.
Нагадаємо, напередодні вибухотехніки також займалися розмінуванням на Харківщині. Орієнтовні терміни підриву – з 11:00 до 12:00. У прес-службі ХОВА попереджали, що фахівці знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети у селі Бражківка в Ізюмському районі.
Категорії: Суспільство, Україна; Теги: вибухи, розмінування, харківщина, хова;
Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 09:33;