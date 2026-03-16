Жителі Харківщини чутимуть вибухи – у ХОВА назвали причину
У пресслужбі ХОВА повідомили, що сьогодні, 16 березня, деякі мешканці Харківської області чутимуть звуки вибухів.
Однак людей заспокоїли – ці вибухи – не «прильоти». Вибухотехніки займатимуться розмінуванням. Орієнтовні терміни підриву – з 11:00 до 12:00.
Зокрема, фахівці знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети у селі Бражківка в Ізюмському районі, додали у ХОВА.
Раніше МГ «Об’єктив» також повідомляла, що БпЛА й FPV-дрони падали на Харків та область . За інформацією Харківської обласної прокуратури, перші “прильоти” зафіксували близько 02:30. Росіяни обстріляли село Мартове в Чугуївському районі. Внаслідок атаки пошкоджений будинок та літня кухня. Постраждала 76-річна жінка.
Вранці 16 березня росіяни атакували Харків – Терехов (доповнюється)
Популярно
Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: розмінування, Харків, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Жителі Харківщини чутимуть вибухи – у ХОВА назвали причину», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 11:08;