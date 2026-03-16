Жителі Харківщини чутимуть вибухи – у ХОВА назвали причину

Суспільство 11:08   16.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі ХОВА повідомили, що сьогодні, 16 березня, деякі мешканці Харківської області чутимуть звуки вибухів. 

Однак людей заспокоїли – ці вибухи – не «прильоти». Вибухотехніки займатимуться розмінуванням. Орієнтовні терміни підриву – з 11:00 до 12:00.

Зокрема, фахівці знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети у селі Бражківка в Ізюмському районі, додали у ХОВА.

Раніше МГ «Об’єктив» також повідомляла, що БпЛА й FPV-дрони падали на Харків та область . За інформацією Харківської обласної прокуратури, перші “прильоти” зафіксували близько 02:30. Росіяни обстріляли село Мартове в Чугуївському районі. Внаслідок атаки пошкоджений будинок та літня кухня. Постраждала 76-річна жінка.

Читайте також: Вранці 16 березня росіяни атакували Харків – Терехов (доповнюється)

У Deep State повідомили про просування ЗС РФ на Харківщині
У Deep State повідомили про просування ЗС РФ на Харківщині
16.03.2026, 11:50
Жителі Харківщини чутимуть вибухи – у ХОВА назвали причину
Жителі Харківщини чутимуть вибухи – у ХОВА назвали причину
16.03.2026, 11:08
Вранці 16 березня росіяни атакували Харків – Терехов (доповнюється)
Вранці 16 березня росіяни атакували Харків – Терехов (доповнюється)
16.03.2026, 10:32
БпЛА й FPV-дрони падали на Харків та область – дані прокуратури
БпЛА й FPV-дрони падали на Харків та область – дані прокуратури
16.03.2026, 10:20
Новини Харкова — головне 16 березня: росіяни атакують місто БпЛА
Новини Харкова — головне 16 березня: росіяни атакують місто БпЛА
16.03.2026, 11:13
Стало відомо, як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині
Стало відомо, як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині
16.03.2026, 09:46

Новини за темою:

06.03.2026
Упродовж години деякі мешканці Харківщини чутимуть вибухи – ХОВА
05.03.2026
Розмінування Харківщини: за тиждень знешкодили 360 мін і снарядів
04.03.2026
З популярної водойми в Харкові дістали залишки ракети РФ (відео)
25.02.2026
Вибухи буде чути на Харківщині з 10 ранку 25 лютого – ХОВА
20.02.2026
Сьогодні на Харківщині гримітимуть вибухи: причину повідомили в ХОВА


  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 11:08;

