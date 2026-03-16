Жителі Харківщини чутимуть вибухи – у ХОВА назвали причину

У пресслужбі ХОВА повідомили, що сьогодні, 16 березня, деякі мешканці Харківської області чутимуть звуки вибухів.

Однак людей заспокоїли – ці вибухи – не «прильоти». Вибухотехніки займатимуться розмінуванням. Орієнтовні терміни підриву – з 11:00 до 12:00.

Зокрема, фахівці знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети у селі Бражківка в Ізюмському районі, додали у ХОВА.

Раніше МГ «Об’єктив» також повідомляла, що БпЛА й FPV-дрони падали на Харків та область . За інформацією Харківської обласної прокуратури, перші “прильоти” зафіксували близько 02:30. Росіяни обстріляли село Мартове в Чугуївському районі. Внаслідок атаки пошкоджений будинок та літня кухня. Постраждала 76-річна жінка.