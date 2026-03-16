Live

Жители Харьковщины будут слышать взрывы – в ХОВА назвали причину

Общество 11:08   16.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 16 марта, некоторые жители Харьковской области будут слышать звуки взрывов. 

Однако людей успокоили — эти взрывы — не «прилеты». Взрывотехники будут заниматься разминированием. Ориентировочные сроки подрыва – с 11:00 до 12:00.

В частности, специалисты будут обезвреживать взрывоопасные предметы в селе Бражковка в Изюмском районе, добавили в ХОВА.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что БпЛА и FPV-дроны падали на Харьков и область. По информации Харьковской областной прокуратуры, первые «прилеты» зафиксировали около 02:30. Россияне обстреляли село Мартовое в Чугуевском районе. В результате атаки поврежден дом и летняя кухня. Пострадала 76-летняя женщина.

Читайте также: Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов (дополняется)

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Жители Харьковщины будут слышать взрывы – в ХОВА назвали причину», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 11:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 16 марта, некоторые жители Харьковской области будут слышать звуки взрывов. ".