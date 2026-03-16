Жители Харьковщины будут слышать взрывы – в ХОВА назвали причину
В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 16 марта, некоторые жители Харьковской области будут слышать звуки взрывов.
Однако людей успокоили — эти взрывы — не «прилеты». Взрывотехники будут заниматься разминированием. Ориентировочные сроки подрыва – с 11:00 до 12:00.
В частности, специалисты будут обезвреживать взрывоопасные предметы в селе Бражковка в Изюмском районе, добавили в ХОВА.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что БпЛА и FPV-дроны падали на Харьков и область. По информации Харьковской областной прокуратуры, первые «прилеты» зафиксировали около 02:30. Россияне обстреляли село Мартовое в Чугуевском районе. В результате атаки поврежден дом и летняя кухня. Пострадала 76-летняя женщина.
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: разминирование, розмінування, Харьков, харьковщина, хова;
- • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 11:08;