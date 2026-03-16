Жители Харьковщины будут слышать взрывы – в ХОВА назвали причину

В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 16 марта, некоторые жители Харьковской области будут слышать звуки взрывов.

Однако людей успокоили — эти взрывы — не «прилеты». Взрывотехники будут заниматься разминированием. Ориентировочные сроки подрыва – с 11:00 до 12:00.

В частности, специалисты будут обезвреживать взрывоопасные предметы в селе Бражковка в Изюмском районе, добавили в ХОВА.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что БпЛА и FPV-дроны падали на Харьков и область. По информации Харьковской областной прокуратуры, первые «прилеты» зафиксировали около 02:30. Россияне обстреляли село Мартовое в Чугуевском районе. В результате атаки поврежден дом и летняя кухня. Пострадала 76-летняя женщина.