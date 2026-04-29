Live

Взрывы в Изюмском районе: в ХОВА объяснили, что это

Общество 11:40   29.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Взрывы в Изюмском районе: в ХОВА объяснили, что это Фото: e-forest.gov.ua

В пресс-службе ХОВА предупредили, что сегодня, 29 апреля с 13:00 до 14:00 в Изюмском районе будут раздаваться взрывы. 

«Возле населенного пункта Родное Изюмского района пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы», – отметили в сообщении.

Напомним, 27 апреля в облуправлении ГСЧС рассказали: за минувшую неделю пиротехники обезвредили 435 единиц взрывоопасных предметов. Над разминированием территорий работали 27 пиротехнических расчетов ГСЧС. С начала полномасштабного вторжения россии на Харьковщине саперы уничтожили уже 140 341 единицу взрывоопасных предметов, добавили спасатели.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 11:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА предупредили, что сегодня, 29 апреля с 13:00 до 14:00 в Изюмском районе будут раздаваться взрывы. ".