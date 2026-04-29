Взрывы в Изюмском районе: в ХОВА объяснили, что это
Фото: e-forest.gov.ua
В пресс-службе ХОВА предупредили, что сегодня, 29 апреля с 13:00 до 14:00 в Изюмском районе будут раздаваться взрывы.
«Возле населенного пункта Родное Изюмского района пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы», – отметили в сообщении.
Напомним, 27 апреля в облуправлении ГСЧС рассказали: за минувшую неделю пиротехники обезвредили 435 единиц взрывоопасных предметов. Над разминированием территорий работали 27 пиротехнических расчетов ГСЧС. С начала полномасштабного вторжения россии на Харьковщине саперы уничтожили уже 140 341 единицу взрывоопасных предметов, добавили спасатели.
- • Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 11:40;