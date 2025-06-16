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Автомобиль пиротехников подорвался на неизвестном снаряде на Харьковщине

Происшествия 17:49   16.06.2025
Оксана Якушко
Автомобиль пиротехников подорвался на неизвестном снаряде на Харьковщине Фото: ukrinform.ua

Автомобиль взорвался на территории Оскольской громады Изюмского района, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Инцидент произошел сегодня днем ​​в поле у ​​села Студенок. В результате взрыва ранен 32-летний сотрудник ГСЧС. Его госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 17:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль взорвался на территории Оскольской громады Изюмского района, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".