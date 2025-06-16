Автомобиль пиротехников подорвался на неизвестном снаряде на Харьковщине

Автомобиль взорвался на территории Оскольской громады Изюмского района, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Инцидент произошел сегодня днем ​​в поле у ​​села Студенок. В результате взрыва ранен 32-летний сотрудник ГСЧС. Его госпитализировали.