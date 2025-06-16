Автомобиль пиротехников подорвался на неизвестном снаряде на Харьковщине
Фото: ukrinform.ua
Автомобиль взорвался на территории Оскольской громады Изюмского района, сообщили в ГСЧС Харьковской области.
Инцидент произошел сегодня днем в поле у села Студенок. В результате взрыва ранен 32-летний сотрудник ГСЧС. Его госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автомобиль, ГСЧС в Харьковской области, пиротехники, подрыв;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 17:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль взорвался на территории Оскольской громады Изюмского района, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".