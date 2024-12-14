Пиротехники подорвались на Харьковщине — Синегубов

На Харьковщине в ходе обследования территории на взрывоопасном предмете подорвался пиротехнический расчет, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

ЧП произошло 13 декабря около 11:00 вблизи села Каменка. Пострадали три пиротехника, отметил глава ХОВА.

Около 22:10 ВС РФ ударили тремя КАБами по Золочевской громаде. Две попали вблизи села Барановка, еще одна — возле села Постольное, добавил глава ХОВА.

Кроме этого, в 08:00 в результате ракетного обстрела в селе Мирное пострадали четыре человека.