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Пиротехники подорвались на Харьковщине — Синегубов

Происшествия 09:01   14.12.2024
Виктория Яковенко
Пиротехники подорвались на Харьковщине — Синегубов

На Харьковщине в ходе обследования территории на взрывоопасном предмете подорвался пиротехнический расчет, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

ЧП произошло 13 декабря около 11:00 вблизи села Каменка. Пострадали три пиротехника, отметил глава ХОВА.

Около 22:10 ВС РФ ударили тремя КАБами по Золочевской громаде. Две попали вблизи села Барановка, еще одна — возле села Постольное, добавил глава ХОВА.

Кроме этого, в 08:00 в результате ракетного обстрела в селе Мирное пострадали четыре человека.

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Автор: Виктория Яковенко
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Пиротехники подорвались на Харьковщине — Синегубов
Пиротехники подорвались на Харьковщине — Синегубов
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 09:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в ходе обследования территории на взрывоопасном предмете подорвался пиротехнический расчет, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".