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Піротехніки підірвалися на Харківщині – Синєгубов

Події 09:01   14.12.2024
Вікторія Яковенко
Піротехніки підірвалися на Харківщині – Синєгубов

На Харківщині під час обстеження території на вибухонебезпечному предметі підірвався піротехнічний розрахунок, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

НП сталася 13 грудня близько 11:00 поблизу села Кам’янка. Постраждали три піротехніки, зазначив голова ХОВА.

Близько 22:10 ЗС РФ вдарили трьома КАБами по Золочівській громаді. Дві влучили поблизу села Баранівка, ще одна – біля села Постольне, додав голова ХОВА.

Крім цього, о 08:00 внаслідок ракетного обстрілу у селі Мирне постраждали четверо чоловіків.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 09:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині під час обстеження території на вибухонебезпечному предметі підірвався піротехнічний розрахунок, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".