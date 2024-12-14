Піротехніки підірвалися на Харківщині – Синєгубов

На Харківщині під час обстеження території на вибухонебезпечному предметі підірвався піротехнічний розрахунок, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

НП сталася 13 грудня близько 11:00 поблизу села Кам’янка. Постраждали три піротехніки, зазначив голова ХОВА.

Близько 22:10 ЗС РФ вдарили трьома КАБами по Золочівській громаді. Дві влучили поблизу села Баранівка, ще одна – біля села Постольне, додав голова ХОВА.

Крім цього, о 08:00 внаслідок ракетного обстрілу у селі Мирне постраждали четверо чоловіків.