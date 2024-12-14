Піротехніки підірвалися на Харківщині – Синєгубов
На Харківщині під час обстеження території на вибухонебезпечному предметі підірвався піротехнічний розрахунок, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
НП сталася 13 грудня близько 11:00 поблизу села Кам’янка. Постраждали три піротехніки, зазначив голова ХОВА.
Близько 22:10 ЗС РФ вдарили трьома КАБами по Золочівській громаді. Дві влучили поблизу села Баранівка, ще одна – біля села Постольне, додав голова ХОВА.
Крім цього, о 08:00 внаслідок ракетного обстрілу у селі Мирне постраждали четверо чоловіків.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Олег Синегубов, пиротехники, подрыв, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 09:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині під час обстеження території на вибухонебезпечному предметі підірвався піротехнічний розрахунок, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".