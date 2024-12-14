Чи є у росіян просування на Харківщині: актуальні дані ISW
ЗС РФ атакували поблизу Глибокого і Липців, а також Вовчанська і Стариці 12 і 13 грудня, але успіхів не мали, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
«Російський мілітарист заявив 13 грудня, що російські війська відбили українську контратаку у напрямку Липців», – розповіли аналітики.
Немає успіхів у армії РФ і вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, зазначили в ISW.
«Російський блогер заявив, що російські війська просунулися західним (правим) берегом річки Оскіл на південь від Дворічної (північніше Куп’янська). Однак ISW не спостерігав візуального підтвердження цієї заяви», – підкреслили аналітики.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: isw, війна, ВС РФ, продвижение, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 07:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ атакували поблизу Глибокого і Липців, а також Вовчанська і Стариці 12 і 13 грудня, але успіхів не мали, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).".