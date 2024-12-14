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Чи є у росіян просування на Харківщині: актуальні дані ISW

Фронт 07:08   14.12.2024
Вікторія Яковенко
Чи є у росіян просування на Харківщині: актуальні дані ISW

ЗС РФ атакували поблизу Глибокого і Липців, а також Вовчанська і Стариці 12 і 13 грудня, але успіхів не мали, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

«Російський мілітарист заявив 13 грудня, що російські війська відбили українську контратаку у напрямку Липців», – розповіли аналітики.

фронт север Харьковщины
Карта: ISW

Немає успіхів у армії РФ і вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, зазначили в ISW.

«Російський блогер заявив, що російські війська просунулися західним (правим) берегом річки Оскіл на південь від Дворічної (північніше Куп’янська). Однак ISW не спостерігав візуального підтвердження цієї заяви», – підкреслили аналітики.

фронт Купянщина
Карта: ISW

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 07:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ атакували поблизу Глибокого і Липців, а також Вовчанська і Стариці 12 і 13 грудня, але успіхів не мали, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).".