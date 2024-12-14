Есть ли у россиян продвижение на Харьковщине: актуальные данные ISW
ВС РФ атаковали вблизи Глубокого и Липцев, а также Волчанска и Старицы 12 и 13 декабря, но успехов не имели, сообщили в Институте изучения войны (ISW).
«Российский милитарист заявил 13 декабря, что российские войска отбили украинскую контратаку в направлении Липцев», — рассказали аналитики.
Нет успехов у армии РФ и вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, отметили в ISW.
«Российский блоггер заявил, что российские войска продвинулись по западному (правому) берегу реки Оскол к югу от Двуречной (севернее Купянска). Однако ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления», – подчеркнули аналитики.
Читайте также: Ожидают ли полицейские провокации на рождественские праздники в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, война, ВС РФ, продвижение, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Есть ли у россиян продвижение на Харьковщине: актуальные данные ISW»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 07:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ атаковали вблизи Глубокого и Липцев, а также Волчанска и Старицы 12 и 13 декабря, но успехов не имели, сообщили в Институте изучения войны (ISW).".