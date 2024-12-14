Есть ли у россиян продвижение на Харьковщине: актуальные данные ISW

ВС РФ атаковали вблизи Глубокого и Липцев, а также Волчанска и Старицы 12 и 13 декабря, но успехов не имели, сообщили в Институте изучения войны (ISW).

«Российский милитарист заявил 13 декабря, что российские войска отбили украинскую контратаку в направлении Липцев», — рассказали аналитики.

Нет успехов у армии РФ и вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, отметили в ISW.

«Российский блоггер заявил, что российские войска продвинулись по западному (правому) берегу реки Оскол к югу от Двуречной (севернее Купянска). Однако ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления», – подчеркнули аналитики.

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