Ожидают ли полицейские провокации на рождественские праздники в Харькове
Глава ГУНП в Харьковской области Петр Токарь рассказал о работе правоохранителей на рождественские праздники и в случае блекаута.
«Мы провокации ожидаем каждый день. Что касается рождественских праздников, мы уже настолько всех привлекли, что я не готов сказать, что мы сможем еще дополнительно привлечь кого-то. Единственное, что у нас есть план на случай блекаута – тогда мы выводим на улицы максимальное количество полицейских. Потому, что там уже и средства коммуникации нарушены, и соответствующее освещение, и нужно будет оказывать больше помощи. Сейчас у нас 20% привлекается постоянно на охрану публичного порядка», – сказал Токарь, передает корреспондент МГ «Объектив».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блекаут, полиция, провокации, Рождество;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 16:20;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ГУНП в Харьковской области Петр Токарь рассказал о работе правоохранителей на рождественские праздники и в случае блекаута.".