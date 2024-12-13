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Чи очікують поліцейські провокацій на різдвяні свята в Харкові

Суспільство 16:20   13.12.2024
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Чи очікують поліцейські провокацій на різдвяні свята в Харкові

Голова ГУНП в Харківській області Петро Токар розповів про роботу правоохоронців на різдвяні свята та у випадку блекауту.

«Ми провокації очікуємо щодня. Що стосується різдвяних свят, ми вже настільки всіх залучили, що я не готовий сказати, що ми зможемо ще додатково когось залучити. Єдине, що у нас є план на випадок блекауту – тоді ми виводимо на вулиці максимальну кількість поліцейських. Тому, що там вже і засоби комунікації порушені, і відповідне освітлення, і треба буде надавати більше допомоги. Зараз у нас 20% залучається постійно на охорону публічного порядку», – сказав Токар, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 16:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ГУНП в Харківській області Петро Токар розповів про роботу правоохоронців на різдвяні свята та у випадку блекауту.".