Чи очікують поліцейські провокацій на різдвяні свята в Харкові

Голова ГУНП в Харківській області Петро Токар розповів про роботу правоохоронців на різдвяні свята та у випадку блекауту.

«Ми провокації очікуємо щодня. Що стосується різдвяних свят, ми вже настільки всіх залучили, що я не готовий сказати, що ми зможемо ще додатково когось залучити. Єдине, що у нас є план на випадок блекауту – тоді ми виводимо на вулиці максимальну кількість поліцейських. Тому, що там вже і засоби комунікації порушені, і відповідне освітлення, і треба буде надавати більше допомоги. Зараз у нас 20% залучається постійно на охорону публічного порядку», – сказав Токар, передає кореспондент МГ «Об’єктив».