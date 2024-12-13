У Харкові посилили патрулювання з 18:00 до опівночі: коментар голови ГУНП

Із 18:00 до 00:00 кожну п’ятницю та суботу у Харкові посилили патрулювання вулиць. Таке розпорядження нещодавно ввів новий голова ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар.

«Коли йде активізація населення в плані відпочинку і в плані якогось там проведення вікенду, я додатково виділяю ще 10% працівників апарату – це ті, які не працюють в територіальних підрозділах, для здійснення патрулювання вулиць. Причому в пішому порядку. Для того, щоб вони могли не тільки центральними вулицями проходити, а, щоб вони могли зайти в якісь двори між будинками і на власні очі подивилися, і люди б бачили поліцейських», – сказав Токар, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Він пояснив, що таке рішення ухвалив після аналізу вчинення кримінальних правопорушень на побутовому рівні чи в громадських місцях.

«Всі прагнуть вікенду, і відповідно десь нерідко виникають дебоші. І заради цього, щоб профілактувати такі правопорушення, ми виходимо на піші патрулювання, і о 00:00 ми припиняємо. Ми розуміємо, що вже настала комендантська година, і вже в принципі концентрація людей мінімальна», – додав Токар.