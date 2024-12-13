Live
  • Пт 13.12.2024
  • Харків  -5°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

У Харкові посилили патрулювання з 18:00 до опівночі: коментар голови ГУНП

Суспільство 15:33   13.12.2024
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
У Харкові посилили патрулювання з 18:00 до опівночі: коментар голови ГУНП Фото: Нацполіції України

Із 18:00 до 00:00 кожну п’ятницю та суботу у Харкові посилили патрулювання вулиць. Таке розпорядження нещодавно ввів новий голова ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар.

«Коли йде активізація населення в плані відпочинку і в плані якогось там проведення вікенду, я додатково виділяю ще 10% працівників апарату – це ті, які не працюють в територіальних підрозділах, для здійснення патрулювання вулиць. Причому в пішому порядку. Для того, щоб вони могли не тільки центральними вулицями проходити, а, щоб вони могли зайти в якісь двори між будинками і на власні очі подивилися, і люди б бачили поліцейських», – сказав Токар, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Він пояснив, що таке рішення ухвалив після аналізу вчинення кримінальних правопорушень на побутовому рівні чи в громадських місцях.

«Всі прагнуть вікенду, і відповідно десь нерідко виникають дебоші. І заради цього, щоб профілактувати такі правопорушення, ми виходимо на піші патрулювання, і о 00:00 ми припиняємо. Ми розуміємо, що вже настала комендантська година, і вже в принципі концентрація людей мінімальна», – додав Токар.

Читайте також: Стало відомо, хто замість Тимошка очолив ГУНП Харківщини (фото)

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
Популярно
Чи очікують поліцейські провокацій на різдвяні свята в Харкові
Чи очікують поліцейські провокацій на різдвяні свята в Харкові
13.12.2024, 16:20
Новий графік відключень світла на Харківщині: з’явилися підгрупи
Новий графік відключень світла на Харківщині: з’явилися підгрупи
13.12.2024, 15:50
Буде інше життя у Харкові – Терехов повідомив, що зміниться і коли
Буде інше життя у Харкові – Терехов повідомив, що зміниться і коли
12.12.2024, 19:42
У Харкові посилили патрулювання з 18:00 до опівночі: коментар голови ГУНП
У Харкові посилили патрулювання з 18:00 до опівночі: коментар голови ГУНП
13.12.2024, 15:33
«Ніч була дуже тривожною» – Терехов про наслідки удару по Харкову
«Ніч була дуже тривожною» – Терехов про наслідки удару по Харкову
13.12.2024, 12:45
Шість трамваїв отримав Харків від Чехії (фото)
Шість трамваїв отримав Харків від Чехії (фото)
13.12.2024, 14:27

Новини за темою:

14:00
Стало відомо, хто замість Тимошка очолив ГУНП Харківщини (фото)
09:57
«Обіймаю іншу посаду». Тимошко більше не начальник ГУНП Харківщини
10:51
У Харкові готуються звільнити начальника ГУНП – джерело
15:00
Троє поліцейських постраждали внаслідок обстрілу Козачої Лопані (фото)
09:57
Над Харківщиною збили два “шахеди”: куди цілилися росіяни – дані ЗСУ та ГУНП

Ви читали новину: «У Харкові посилили патрулювання з 18:00 до опівночі: коментар голови ГУНП»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 15:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 18:00 до 00:00 кожну п’ятницю та суботу у Харкові посилили патрулювання вулиць. Таке розпорядження нещодавно ввів новий голова ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар.".